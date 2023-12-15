 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Köpek saldırıları için uzmanı uyardı: "Kaçmayın, göz teması kurmayın" - Son Dakika
Üye Girişi

Köpek saldırıları için uzmanı uyardı: "Kaçmayın, göz teması kurmayın"

Son dönemlerde yaşanan köpek saldırılarının artmasıyla birlikte uzmanlar, saldırılara karşı nasıl korunması gerektiğini anlattı.

15.12.2023 - 10:30,  Güncelleme: 11:09
Abone Ol

- Köpek saldırıları için uzmanı uyardı: "Kaçmayın, göz teması kurmayın"

İZMİR - Son dönemlerde yaşanan köpek saldırılarının artmasıyla birlikte uzmanlar, saldırılara karşı nasıl korunması gerektiğini anlattı. Anadolu çoban köpeği üreticisi Çetin Türkoğlu, "Köpekten asla ve asla kaçmamamız lazım. Köpek ile birebir göz temasına girmememiz lazım. Eğer köpekle göz temasına girersek köpek daha da hırçınlaşabilir" dedi.

Son zamanlarda köpek saldırıları sıkça gündeme gelmeye başladı. Anadolu çoban köpeği üreticisi Çetin Türkoğlu, köpek saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sokak köpeklerinin insanlara saldırmasının altında bazı sebeplerin olduğunu söyledi. Saldırıların en önemli sebebinin köpeklerin bulundukları alanı sahiplenmesi olduğunu aktaran Çetin Türkoğlu, "Sokak köpeklerinin de kendi ortamlarında bir yaşam alanları var. Biz, onların yaşam alanlarını ihlal etmiş gibi gözüküyoruz. O alanlara girdiğimiz zaman, köpekler orayı sahiplenmek istiyor. Sahiplendikleri zaman da agresif olabiliyorlar" dedi.

Köpeklerin saldırdıkları insanları neden bir tehdit olarak gördüklerini söyleyen Türkoğlu, "Tehdit olarak görmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de insanların elinde veya sırtında taşıdıkları çanta ve bunun gibi eşyalardır. Köpek bu eşyaları tehdit olarak algılayabilir. İkincisi; köpekler aç kaldığı zaman etrafındaki insanlara da saldırabilir. Üçüncü sebep de; köpeğin çiftleşme döneminin gelmesidir. O zaman çok aşırı agresif olabilirler. Kendisi çiftleşmek istediği için başka kimseyi de yanına istemez" ifadelerine yer verdi.

"Kaçmayın, göz teması kurmayın, panik yapmayın"

Köpek saldırıları esnasında neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Türkoğlu, "Köpekten asla ve asla kaçmamamız lazım. Köpek ile birebir böyle göz temasına girmememiz lazım. Eğer köpekle göz temasına girersek köpek daha da hırçınlaşabilir. Biz panik anında her ne kadar kaçmayalım desek de insan psikolojisi olarak köpeği gördüğümüz zaman kaçabiliyoruz; fakat orada biraz daha temkinli olup köpekten kaçmamamız lazım. Kaçarsak köpek daha çok agresifleşir. Bir de çömelip, köpeğin hizasına gelip kafamızı kapatmamız lazım. Böylelikle kendimizi koruyabiliriz. Herhangi bir yerden taş, sopa gibi bir cisim alıp köpeğe atmamalıyız; çünkü etrafta başka köpekler de olabilir ve sürü psikolojisiyle hepsi birlikte saldırabilir. Bu tarz durumlarda mümkün olduğunca, köpek ile karşı karşıya kalmamak için köpeğin geldiği istikametin tersi istikametine doğru gitmemiz lazım" diye konuştu.

"Köpekler birbirine kilitlenirse onları elinizle çekmeye çalışmayın"

İnsanların köpek gezdirirken, etraftaki diğer köpeklerin gelip saldırması sonucunda neler yapılabileceğine de değinen Çetin Türkoğlu, "İnsanlar köpek gezdirirken yanında başka köpekler olabiliyor. Köpek bilmediği başka bir köpeğe karşı zaten doğası gereği saldırmak ister, onu avlamak ister. Bu yüzden de hırçınlaşabilir. Bu tarz durumlarda eğer köpeğimiz küçükse kesinlikle ve kesinlikle kucağımıza almamız gerekir. Mümkün olduğunca köpeklerden; yani köpeklerin olduğu alandan uzak durmamız gerekir. Köpekler, küçük köpeklere karşı daha agresif oluyorlar. Köpekleri ayırmamız için birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi; eğer varsa bir yerden sopa gibi bir şey bulursak ağızından sopayla müdahale ederek ayırabiliriz. Kimisi su döküyor; ama su döktüğü zaman da bırakmayabilir. Mümkün olduğunca köpekler birbirine kilitlendiği zaman çekmemek lazım. Çektiğimiz zaman ağzını, yüzünü, kulağını yırtabilir. O yüzden köpeğin arkasına geçip yavaşça nefes pozisyonunu bekleyip, kilitlendiği köpeği bıraktığı anda çekmemiz lazım. Bazı köpekler 10-15 dakika boyunca bile ayrılmayabiliyor. O yüzden bekleyip doğru pozisyonda panik yapmadan çekip almamız lazım" şeklinde konuştu.

"Başı boş köpeklerin rehabilite edilmesi gerekiyor"

Geçtiğimiz günlerde ise 24 yaşındaki Ece Simla Yenihayat, İstanbul'da bir parkta köpeği ile birlikte gezintiye çıktığı esnada, etraftaki diğer köpekler, gezdirdiği köpeğine saldırdı. İki köpeği de ayırmak isterken kendisi de yaralanan ve ardından İzmir'deki evine dönen Yenihayat, "Arkadaşım, onun köpeği ve benim iki köpeğimle birlikte Kemerburgaz kent ormanında yürüyüşe çıktık. Bir anda etrafımızı 15 kadar sokak köpeği sardı. Benim köpeğimi boynundan tutup bir anda sanki oyuncakmış gibi sallamaya başladı. Benim köpeğim o an can çekişmeye ve bağırmaya başladı. Ben köpeğimi orada öldü zannettim. Ben de panikle onların arasına girip ayırmaya çalıştım. Zaten orada elimden ısırıldım. O sırada boğuştuğum için bacaklarım ve kollarımda da yaralar oluştu. Ardından ödemler ve morluklar oldu. Benim köpeğim boynundan bir ameliyat oldu. Yaraları çok derindi ve kas kaybı oluştu. Elim de yavaş yavaş iyileşti. İlk başta elimi kullanamaz haldeydim. Sokaktaki bu köpek küçük bir çocuğa saldırabilirdi. Başı boş köpekler bize bir tehlike teşkil ediyor. Acilen rehabilite edilmesi gerekiyorlar. Yetkililerin acilen bir çözüm üretmesi gerekiyor" dedi.

Köpek saldırıları için uzmanı uyardı: "Kaçmayın, göz teması kurmayın"
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İzmir, Hayvanlar, Güvenlik, Genel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köpek saldırıları için uzmanı uyardı: 'Kaçmayın, göz teması kurmayın' - Son Dakika


11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12
Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51
Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:38
İran'da polis karakoluna saldırı: 12 polis öldü, 7 yaralı İran'da polis karakoluna saldırı: 12 polis öldü, 7 yaralı
10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım

Son Dakika
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21 Dolar/TL 29,0590 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:38 İran'da polis karakoluna saldırı: 12 polis öldü, 7 yaralı
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Köpek saldırıları için uzmanı uyardı: "Kaçmayın, göz teması kurmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement