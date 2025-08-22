Köpek saldırısında 40 tavuğunu kaybeden girişimciden feryat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Köpek saldırısında 40 tavuğunu kaybeden girişimciden feryat

Köpek saldırısında 40 tavuğunu kaybeden girişimciden feryat
22.08.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe'de 22 yıllık emeğiyle beslediği tavukları köpekler tarafından telef edilen Fatma Yılmaz, zararını ve duygularını paylaştı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 22 yıllık emeğini adadığı 40 tavuğu köpek saldırısında telef olan kadın girişimci Fatma Yılmaz, "Benim bu zararım, bu emeklerim ne olacak? Onlar çocuklarım gibiydi" dedi.

Uzunçiftlik Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Fatma Yılmaz, dün sabah kümesine girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Gece saatlerinde kümese giren köpeklerin, 40 tavuğu telef ettiği öğrenildi. Emekleri bir gecede yok olan Fatma Yılmaz, "Sabah namazından sonra kümese geldiğimde tavuklarımın içler acısı halini gördüm, hepsi telef olmuştu. Görünce şok geçirdim, ayaklarım tutuldu. Çocuk gibi baktım onlara, emek verdim. Hepsinin ismi vardı. Siyah olanları 'kara oğlum', beyaz olanları 'küçük oğlum' diye severdim. Benim için onlar çocuk gibiydi" dedi.

"Tavuklarla geçimimi sağlıyordum"

20 yılı aşkın süredir yumurta ve süt satarak geçimini sağladığını belirten Fatma Yılmaz, daha önce de kümesinin köpeklerin saldırısına uğradığını ve yetkililere defalarca şikayette bulunduğunu belirtti. Önceki şikayeti üzerine muhtarın köpekleri toplattığını ancak hayvanların 1,5 ay sonra geri geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün muhtar tekrar köpekleri toplatmış ancak tavuklarım gittikten sonra bir anlamı kalmadı. Defalarca şikayet ettim. Zabıta ekipleri sürekli kapıma gelerek horoz ve tavukların ötmesinden dolayı şikayet olduğunu söylüyordu. O olay için sürekli kapımı çalan kişiler, köpek olayında kapıma gelmediler. Sokak hayvanları can da benim tavuklarım can değil mi? Ben o kadar emek veriyorum, uğraşıyorum. Ben tavuklarla geçimimi sağlıyordum. Yumurta satıyorum, süt satıyorum. Benim zararım ne olacak? Zararından geçtim onlarla manevi bağım vardı"

"Beni ne şikayetler ne de köpekler yıldıramayacak"

Telef olan tavuklarının her birine isimle seslendiğini ve hepsinin değerli cinsler olduğunu anlatan Yılmaz, kadın girişimci olarak kendisine destek yerine sürekli köstek olunduğunu dile getirdi. Fatma Yılmaz, "Niye bana hep köstek oluyorlar? Ben bunu anlamış değilim. ya şikayet ediyorlar ya da köpek yiyor" diye konuştu.

"Ben düştüğüm zaman daha güçlü kalkarım"

Tavuklarını o halde görünce büyük bir şok yaşadığını ifade eden Yılmaz, yaşadığı büyük üzüntüye rağmen pes etmeyeceğini de vurguladı. Mücadelesine daha güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Yılmaz, "Ben düştüğüm zaman daha güçlü kalkarım. Daha fazla tavuk yetiştireceğim. Beni ne şikayetler ne de köpekler yıldıramayacak" ifadesini kullandı.

"Bu tavuklar benim 22 yıllık emeklerim"

Tavuklarının telef olmasıyla 22 yıllık emeğinin heba olduğunu vurgulayan Yılmaz, kendi geçimini sağladığını, eşinden bile para almadığını söyledi. Maddi zararının çok büyük olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bir tavuk şu an 500-600 liradan aşağı değil. Cins tavuklarım vardı, onların değeri daha fazla. Benim bu zararım, benim bu emeklerim ne olacak? Onlar çocuklarım gibiydi" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Köpek Saldırısı, Köpek Saldırısı, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Fatma Yılmaz, kocaeli, Kartepe, Ekonomi, Tarım, Kadın, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köpek saldırısında 40 tavuğunu kaybeden girişimciden feryat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:28:25. #7.13#
SON DAKİKA: Köpek saldırısında 40 tavuğunu kaybeden girişimciden feryat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.