Köpek ve kedi kucak kucağa uyudu - Son Dakika
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Yerel

Köpek ve kedi kucak kucağa uyudu

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Tavşanlı'da bir köpek ve kedi, sokakta sarılarak uyudu. Sevimli anlar sosyal medyada ilgi gördü.

19.02.2025 13:01
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Tavşanlı'da köpek ve kedinin kucak kucağa uyuduğu anlar kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ilginç bir olay yaşandı. Bir köpek ile bir kedi, sokakta kucak kucağa uyurken görüntülendi. Bu sevimli anlar, hayvanseverlerin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Olay, Tavşanlı'nın Ada mahallesinde işlek bir cadde üzerinde meydana geldi. Sedat Saraç isimli vatandaş, yürürken yol kenarında uyuyan hayvanları fark etti. Yaklaştığında, bir köpek ile bir kedinin birbirlerine sarılmış şekilde uyuduklarını gördü. Bu sıradışı görüntü karşısında şaşıran Saraç, hemen cep telefonuna sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi.

O anları görüntüleyen Sedat Saraç, "Bu kadar zıt iki hayvanın bu kadar uyumlu bir şekilde uyuması beni çok etkiledi. Onların bu hali, tüm insanlara örnek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köpek ve kedi kucak kucağa uyudu - Son Dakika

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