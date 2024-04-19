Köpekçi Nuri Efe Abidesi Yanlışlıkla Yakıldı - Son Dakika
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Yerel

Köpekçi Nuri Efe Abidesi Yanlışlıkla Yakıldı

Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Ailenin tadilat masraflarını üstlendiği belirtildi.

19.04.2024 20:51  Güncelleme: 21:01
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Köpekçi Nuri Efe Abidesini 13 yaşındaki çocuk yakmış

Yetkililere bilgi veren çocuğun ailesi, tadilat masraflarını üstlendi

DENİZLİ - Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına, Tavas ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yakıldığı ortaya çıktı. Olayın yanlışlıkla meydana geldiğini ifade eden aile, tadilat masraflarını üstlendi.

Aralık 2018'de Tavas Belediyesi tarafından Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan abide il protokolünün katılımıyla açıldı. Tavas ilçesi girişinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe Abidesi, geçtiğimiz Çarşamba gece yarısı alevlere teslim oldu. Samanlık Mahallesi'nin kente hakim noktasında bulunan abidenin yangında enkaza dönmesi, ilçede üzüntüye neden oldu. Kundaklanma şüphelisi üzerine durulan yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polyester ve cam karışımından yapılan abide, yangında büyük zarar görürdü.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, yangını çıkartmış olabileceği düşünülen 1 kişinin eşkali belirlendi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, heykeli enkaza dönüştüren yangını çıkarttığı belirlenen 13 yaşındaki çocuğun ailesi, yetkilileri bilgilendi. Olayın çocukların oyun oynadığı sırada yanlışlıkla meydana geldiğini savunan aile, heykelin tüm tadilat masraflarını da üstlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köpekçi Nuri Efe Abidesi Yanlışlıkla Yakıldı - Son Dakika

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