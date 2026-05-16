Köprüköy\'de bilim fuarı yoğun ilgi gördü

16.05.2026 11:47  Güncelleme: 11:48
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde Yağan Cumhuriyet Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin fen, teknoloji ve çevre alanındaki yenilikçi projeleriyle gerçekleştirildi. Fuara protokol üyeleri katıldı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde Yağan Cumhuriyet Ortaokulu tarafından düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin hazırladığı projelerle gerçekleştirildi.

Okulda düzenlenen fuara Köprüköy Kaymakamı Mehmet Akif Temur, Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sait Demir ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.

Okul Müdürü Nevin Aydın ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Yürütücüsü Fen Bilgisi Öğretmeni Muğdat Bingöl koordinasyonunda hazırlanan fuarda öğrenciler; fen bilimleri, teknoloji, çevre, geri dönüşüm ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi tasarımlar alanında projelerini sergiledi.

Protokol üyeleri stantları ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin sunumları ve ortaya koyduğu çalışmalar katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

