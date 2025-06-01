Koramaz Vadisi Müzesi, 150 Eğitimciyi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Koramaz Vadisi Müzesi; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademileri Gezi Programı kapsamında 150 eğitimciyi ağırladı.

6 bin yıllık geçmişiyle çeşitli medeniyetlerden kalan eşsiz bir mirasa sahip Kayseri'de tarihi, kültürel ve doğal tüm zenginliklere sahip çıkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kenti müzeler şehri yapma yönünde bir müzeyi daha hizmete açarken büyük bir beğeni toplayan 'Bir Aşk Hikayesi' Koramaz Vadisi Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan doğa ve tarih hazinesi olan Koramaz Vadisi'nde hayat bulan müzenin ziyaretçilerinden bir grup da Öğretmen Akademileri Gezi Programı Kapsamında 150 eğitimci oldu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademileri Gezi Programı kapsamında, 31 Mayıs Cumartesi günü 150 eğitimci, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan 'Bir Aşk Hikayesi' Koramaz Vadisi Müzesi'ni ziyaret etti. ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Yazlık ve farklı okullardan gelen 150 eğitimci Koramaz Vadisi Müzesi'ni ilgiyle gezerek bölgenin kültürel mirası, tarihi dokusu ve doğa ile iç içe geçmiş yapısı hakkında detaylı bilgiler edindi. Müze gezisi sırasında Prof. Dr. Osman Özsoy, Koramaz Vadisi'nin kültürel önemi ve korunması gereken doğal yapısı üzerine bir sunum gerçekleştirirken, Prof. Dr. Bilgin Yazlık ise vadinin tarihi gelişimi ve bölgedeki yerleşim izleri üzerine bilgi paylaşımında bulundu. Bu anlamlı gezi, öğretmenlerin hem mesleki gelişimlerine katkı sağladı hem de Kayseri'nin zengin tarihi ve doğal değerlerinin tanıtılmasına önemli bir katkı sundu.

Etkinlik sonunda öğretmenler, müzenin sunduğu kültürel birikim karşısında duydukları memnuniyeti dile getirerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a müze çalışmasından dolayı teşekkür ederek, benzeri etkinliklerin devam etmesini temenni ettiler. - KAYSERİ