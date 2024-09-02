95 Yaşındaki Kore Gazisi Turan İnan, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

95 Yaşındaki Kore Gazisi Turan İnan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Kore Gazisi Turan İnan, Balıkesir Edremit'teki hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze törenine birçok resmi görevli ve vatandaş katıldı. İnan'ın cenaze namazı Bozhane Camii'nde kılındı ve naaşı Karadeniz Ereğli Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

02.09.2024 19:36
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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan hayatını kaybeden Kore Gazisi Turan İnan, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Balıkesir Edremit'teki özel bir hastanede bir süredir tedavi gören İnan, hayatını kaybetti. Turan İnan için düzenlenen cenaze törenine Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Emrah Diner, Karadeniz Ereğli İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı, Bozhane Camii'nde kılındıktan sonra, İnan'ın naaşı Karadeniz Ereğli Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 95 Yaşındaki Kore Gazisi Turan İnan, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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