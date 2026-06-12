Söğüt: "Eğitim alanında sunduğumuz destekleri artırarak sürdüreceğiz" - Son Dakika
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Söğüt: "Eğitim alanında sunduğumuz destekleri artırarak sürdüreceğiz"

Söğüt: "Eğitim alanında sunduğumuz destekleri artırarak sürdüreceğiz"
12.06.2026 15:43  Güncelleme: 15:44
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, LGS, TYT ve AYT'ye hazırlık deneme sınavlarında dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak tebrik etti ve eğitim desteğinin süreceğini belirtti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, LGS, TYT ve AYT'ye hazırlık amacıyla gerçekleştirilen deneme sınavlarında derece elde eden öğrencileri makamında ağırladı. Söğüt, "Eğitim alanında sunduğumuz destekleri artırarak sürdürecek, gençlerimizin başarı yolculuklarında onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Başkan Şener Söğüt, gençlerin elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, tebriklerini iletti. Gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Söğüt, "Gösterdikleri azim, disiplin ve gayretle önemli bir başarı elde eden öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı sadece öğrencilerimizin değil, ailelerinin ve öğretmenlerinin de ortak emeğinin bir sonucudur" dedi.

Gençlerin ülkenin ve şehrin geleceğini şekillendirecek en önemli değerler olduğuna dikkati çeken Söğüt, "Bizler gençlerimize güveniyoruz. Onların hayallerine ulaşmaları, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve geleceğe güçlü adımlarla yürümeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Eğitim alanında sunduğumuz destekleri artırarak sürdürecek, gençlerimizin başarı yolculuklarında onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Program, öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt: 'Eğitim alanında sunduğumuz destekleri artırarak sürdüreceğiz' - Son Dakika

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