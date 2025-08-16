Körfez Belediyesi Bilgi Evi'nde Kur'an’a Geçiş Töreni - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yerel

Körfez Belediyesi Bilgi Evi'nde Kur'an’a Geçiş Töreni

16.08.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
Körfez Belediyesi Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi’nde temel dini eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim’e geçmenin mutluluğuyla coşkulu bir tören düzenledi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler çeşitli oyunlar ve yarışmalarla eğlendi, başarılı olanlara 'Kur'an'a Geçiş Belgesi' verildi.

Körfez Belediyesi Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi'nde temel dini eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e geçmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Okulların kapanmasının ardından Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan öğrenciler, eğitimlerini tamamlayarak anlamlı bir programa imza attı. Minik öğrencilerin bu özel günü, ailelerinin de katılımıyla coşku dolu bir törenle kutlandı. Coşku ve heyecanın hakim olduğu törende, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla renkli anlar yaşandı. Hem öğrenen, hem eğlenen öğrencilerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

Programın sonunda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere "Kur'an'a Geçiş Belgesi" takdim edildi. Ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek bu anlamlı günleri taçlandırıldı. Tören, yapılan dua ve ikramların ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Körfez Belediyesi Bilgi Evi'nde Kur'an'a Geçiş Töreni
