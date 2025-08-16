Körfez Belediyesi Bilgi Evi\'nde Kur\'an’a Geçiş Töreni

Körfez Belediyesi Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi'nde temel dini eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e geçmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Okulların kapanmasının ardından Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan öğrenciler, eğitimlerini tamamlayarak anlamlı bir programa imza attı. Minik öğrencilerin bu özel günü, ailelerinin de katılımıyla coşku dolu bir törenle kutlandı. Coşku ve heyecanın hakim olduğu törende, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla renkli anlar yaşandı. Hem öğrenen, hem eğlenen öğrencilerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

Programın sonunda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere "Kur'an'a Geçiş Belgesi" takdim edildi. Ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek bu anlamlı günleri taçlandırıldı. Tören, yapılan dua ve ikramların ardından sona erdi. - KOCAELİ