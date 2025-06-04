Körfez Belediyesi Mezarlıklarda Bakım Çalışmaları Tamamladı

Körfez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ziyaretlerini rahat ve daha huzurlu şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm mezarlıklarda bakım çalışmalarını tamamladı.

Körfez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

başladı. Ekipler, mezarlıklarda büyüyen yabani otları ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir temizlik programı yürütüyor. Özellikle insan boyuna ulaşan otların bulunduğu alanlarda detaylı temizlik çalışmaları başlatılırken, motorlu çim biçme makineleriyle otlar kesiliyor ve mezar çevreleri temizleniyor. Her yıl düzenli olarak sürdürülen bu çalışmalarla, vatandaşların sevdiklerinin kabirlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda ziyaret etmeleri hedefleniyor. Körfez Belediyesi ekipleri, mezar ziyaretleri ve cenaze defin işlemlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalara bayram öncesine kadar aralıksız devam edeceklerini belirtti. - KOCAELİ