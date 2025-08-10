Körfez Belediyesi\'nden Dördüncü Sünnet Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti

Körfez Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Sünnet Şöleni'nin dördüncüsünü coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, ilçede yaşayan 55 çocuğu sünnet ettirerek onlar için şölen düzenledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğlenceye; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği şölen programı öncesinde ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti vardı. Daha sonra da ilçe müftüsü Muhammed Aydın tarafından dualar yapıldı. Çocuklara seslenen Başkan Şener Söğüt, "Sizlerin mutluluğu için varız. Evlatlarımızın mutluluğu bizler için en büyük ödül. Onların heyecanına ortak olmak, yüzlerindeki gülümsemeyi görmek tarifsiz bir duygu. Tek amacımız ve gayemiz Körfezlilerin mutlu olması. Körfezlilerin mutlu olması için de hem hizmet hem de gönül belediyeciliği yapmaya devam ediyoruz. Yapmamız gereken hizmetler dışında; bana göre olmazsa olmaz gönül belediyeciliği dediğimiz insanların hayatına dokunan, onları mutlu eden hizmetler var. Bugün çocuklarımızın sevindiği, ailelerinin sevindiği mutlu olduğu bir programı hep birlikte gerçekleştirdik. Hakikaten çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Eğer çocuk gülerse, çocuk sevinirse o şehir de güler, şehir de sevinir ve mutlu oluyor. Bu anlayışla hizmetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Söğüt'ün konuşmalarının ardından ikramlarda bulunuldu. Sonrasında ise animasyon ekibiyle birlikte çocuklar doyasıya eğlendi. - KOCAELİ