Körfez Belediyesi\'nden Kaldırım Denetimi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak ve kent düzenini korumak amacıyla kaldırım işgali yapan esnafı tespit ederek uyardı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak ve kent düzenini korumak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, esnafa işyerlerinin önünü yaya geçişini engellemeyecek şekilde düzenlemeleri gerektiği hatırlatıldı. Zabıta ekipleri, kaldırımların vatandaşlar için güvenli şekilde kullanılabilmesi adına bu tür ihlallerin önüne geçmeyi hedefliyor. Yapılan bilgilendirmelerde, kaldırımların ticari alan değil, yayalar için bir yaşam alanı olduğu vurgulandı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kaldırımlar yayalarındır. Hemşehrilerimizin güvenli ve rahat şekilde yürüyebilmeleri için denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Esnafımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum." dedi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, benzer denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini belirtti. - KOCAELİ