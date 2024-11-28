Körfez Belediyesi, Şiddetli Yağmur Sonrası Hasar Tespit Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Körfez Belediyesi, Şiddetli Yağmur Sonrası Hasar Tespit Çalışmalarını Tamamladı

Körfez Belediyesi, Şiddetli Yağmur Sonrası Hasar Tespit Çalışmalarını Tamamladı

Körfez Belediyesi, hafta sonu meydana gelen şiddetli yağmur ve fırtına sonrası hasar gören yapılarda hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Şener Söğüt, gerekli desteğin sunulacağını belirtti.

28.11.2024 10:51  Güncelleme: 10:54
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Körfez Belediyesi, hafta sonu şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle hasar gören yapılarda hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında çatıları zarar gören yapılarda hasar tespitleri tek tek gerçekleştirilerek vatandaşlarla görüşüldü. Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Şener Söğüt'ün talimatları doğrultusunda hasar tespitinin tamamlanmasının ardından, Körfez Belediyesi olarak hemşehrilerimize gerekli desteği sunacağız" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Belediyesi, Şiddetli Yağmur Sonrası Hasar Tespit Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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