Körfez Belediyesi, Sivas İmranlı ile Kardeş Belediye Oldu

Körfez Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısında Sivas İmranlı ile kardeş belediye olunması kararlaştırıldı.

Meclis toplantısı, Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Tutanak özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivallerin yapılması ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun raporları okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

İlçede yapılacak yeni yatırımların da içerisinde yer aldığı 10 gündem maddesinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Körfez Belediyesi ve Sivas İmranlı Belediyesi'nin kardeş belediye olmasıyla ilgili de meclis kararı alındı. Oy birliğiyle alınan kararla ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "Bugün Sivas İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek, Sivaslılar Dernek Başkanı Kadir Zortaş ve meclis üyelerimiz bizleri ziyaret etti. İlçemizde yoğun Sivaslı nüfusu var. Kendileriyle de görüştük, kardeş belediye olma noktasında adım attık. Hayırlı olsun" dedi.

CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun da meclise teşekkür ederek, "Bir Sivaslı olarak başkanımıza ve Körfez Belediyesi'ndeki tüm gruplara teşekkür ediyorum. Sivas İmranlı'da sizleri ağırlamak isteriz" diye konuştu. - KOCAELİ