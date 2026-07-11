Cahit Zarifoğlu Caddesi trafiğe kapatılacak

Körfez'de Cahit Zarifoğlu Caddesi, 13 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde altyapı imalat çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeni ile Cahit Zarifoğlu Caddesi kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince sürücülerin ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları önemle hatırlatılırken, yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına alternatif güzergahların tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek çalışmaların 13 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile başlayarak 05 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00'e kadar sürmesi planlanıyor. - KOCAELİ