Körfez\'de ata tohumu siyez buğdayında ilk hasat

Körfez'de doğal yöntemlerle yetiştirilen ata tohumu siyez buğdayında ilk hasat gerçekleştirilerek ürünler tarladan kaldırıldı.

Anadolu'nun binlerce yıllık genetik mirasını korumak ve gıda güvenliğine katkı sağlamak amacıyla kurulan Körfez'in Siyesi Platformu öncülüğünde Naip Mahallesi'nde ata tohumu siyez buğdayı yetiştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün desteğiyle 14 kromozomlu siyez buğdayının ilk hasadı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, toprağın bu doğal verimliliğinden güç alınarak, üretim sürecinin hiçbir aşamasında herhangi bir kimyasal girdi ya da yapay katkı maddesi kullanılmadı. Tamamen doğal döngüsünde yetişen siyez buğdayı, bölgenin toprak yapısının temiz ve sürdürülebilir tarıma ne kadar elverişli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hasat; büyük bir titizlik, profesyonel planlama ve özveri ile doğrudan tarla başında gerçekleştirildi. Tamamen kimyasalsız ve doğal yöntemlerle yetiştirilen kadim tohumlar, toplanarak koruma altına alındı. - KOCAELİ