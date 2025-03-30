Körfez'de Bayramlaşmada Barış ve Huzur Mesajları - Son Dakika
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Körfez'de Bayramlaşmada Barış ve Huzur Mesajları

Körfez\'de Bayramlaşmada Barış ve Huzur Mesajları

Körfez'de düzenlenen kent bayramlaşmasında, Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kaymakam Uğur Kalkar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu vurgularken, dünyadaki mazlum coğrafyalara barış ve huzur dileğinde bulundu.

30.03.2025 13:51  Güncelleme: 13:53
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Körfez'de düzenlenen kent bayramlaşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren ilçe belediye başkanı Şener Söğüt, "Dünyada huzura kavuşamayan coğrafyalar var. Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış ve huzur diliyoruz" dedi.

Körfez'de geleneksel kent bayramlaşması, Körfez Kent Konseyi öncülüğünde Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığı'nın katılımıyla Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Bayramlaşma programına, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Şener Söğüt, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, "Rabbim oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bayramlar dostlukların pekiştiği, dargınlıkların sona erdiği özel günlerdir. Hepimizin bayramı mübarek olsun." dedi.

"Dünyada huzura kavuşamayan coğrafyalar var"

Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan boyunca düzenlediğimiz iftar sofraları, teravih namazlarında cemaatle buluşmalar ve sahur sofralarımızla birlik ve beraberliği pekiştirdik. Ancak dünyada huzura kavuşamayan coğrafyalar var. Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış ve huzur diliyoruz. Rabbim hepimizi sağlık ve mutluluk içinde nice bayramlara kavuştursun." ifadelerini kullandı.

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da herkesin bayramını kutlayarak, "Bayramların sağlık, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyorum. Ramazan ayında dayanışma ve paylaşımın önemini bir kez daha gördük. İlçemizde huzurun devam etmesi için tüm kurumlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez'de Bayramlaşmada Barış ve Huzur Mesajları - Son Dakika

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