Körfez\'de Cumhuriyet Kupası\'nda 6 liseden 50 öğrenci tartan pistte koştu

Körfez ilçesinde lise öğrencileri arasında Cumhuriyet Kupası koşuları düzenlendi.

Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde, Körfez Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nin tartan pistinde gerçekleştirilen yarışlara, ilçedeki 6 liseden 24'ü kız olmak üzere toplam 50 öğrenci katıldı.

Yarışlarda genç kızlar 800 metre, genç erkekler ise 1500 metre koştu.

Genç kızlar kategorisinde Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, TÜPRAŞ Anadolu Lisesi ikinci, Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

Genç erkekler kategorisinde ise Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği, Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinciliği, TÜPRAŞ Anadolu Lisesi üçüncülüğü, Yeşilvadi Koleji dördüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren okullara kupaları, öğrencilere ise madalyaları törenle verildi.