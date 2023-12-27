 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Körfez'de tehlike arz eden ve metruk durumdaki binalar yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Körfez'de tehlike arz eden ve metruk durumdaki binalar yıkılıyor

Körfez Belediyesi, tehlike arz eden ve metruk durumdaki binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Son olarak Naip köyünde yapılan yıkım çalışmasıyla güvenlik önlemleri alındı ve molozlar kaldırıldı. İlçe genelindeki metruk yapılar da yasal çalışmalar tamamlandıktan sonra yıkılıyor.

Körfez\'de tehlike arz eden ve metruk durumdaki binalar yıkılıyor
27.12.2023 - 11:40,  Güncelleme: 11:40
Abone Ol

Körfez'de tehlike arz eden ve metruk durumdaki binaların yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Körfez Belediyesi, tehlike arz eden ve metruk durumdaki binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Naip köyünde metruk durumdaki binalar için yıkım çalışması gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında metruk yapı yıkıldı ve moloz kaldırma işlemleri gerçekleştirildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde metruk durumdaki yapıların gerekli yasal çalışmaların tamamlanması ile birlikte yıkıldığını belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Körfez, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Körfez'de tehlike arz eden ve metruk durumdaki binalar yıkılıyor - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49
Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02
Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49 Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02 Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: Körfez'de tehlike arz eden ve metruk durumdaki binalar yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement