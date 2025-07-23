Körfez İlimtepe Mahallesi\'nde Yeni Mezarlık Yapılıyor

Körfez ilçesindeki İlimtepe Mahallesi'nde yeni mezarlık yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki mezarlıkların bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmalarını periyodik olarak yürütüyor. Yetersiz kalan mevcut mezarlık alanlarını genişletirken, ihtiyaç durumunda yeni mezarlık alanları da oluşturuyor. Bu kapsamda, Körfez İlimtepe Mahallesi'nde kurulacak yeni mezarlık için hazırlıklar devam ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen projede, şu anda alt zemin temizliği çalışmaları sürdürülüyor. Bu aşamanın ardından mezar alanlarının düzenlenmesi ve iç-dış yolların yapımı tamamlanacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte çalışmalar bitirildiğinde, Körfez İlimtepe Kent Mezarlığı vatandaşların hizmetine sunulacak.

İlimtepe Mahallesi 336. Sokak üzerinde kurulacak mezarlık, sadece kapasite sorununu çözmekle kalmayacak, aynı zamanda planlı ve modern bir defin alanı olacak. Kolay ulaşımıyla bölge halkına uzun yıllar kesintisiz hizmet verecek. - KOCAELİ