Korgan Halkı Maden Arama Çalışmalarına Tepki Gösterdi

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(ORDU) - Ordu'nun Korgan ilçesi Tatarcık Yaylası'nda başlatılan maden arama sondaj çalışmalarına Korgan halkının tepkisi devam ediyor. Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Bedir Silme, "Ekerken, biçerken olmayanlar, şimdi sofraya oturup Tatarcık halkının, Yeşilyurt ve Soğukpınar halkının alın teriyle pişirip yetiştirdiği sofrada 'biz bunları yiyeceğiz' diyenlere 'dur' diyebilmek adına buradayız" dedi.

Ordu'nunKorgan Tatarcık Mahallesi Maden Dağı bölgesinde sondaj çalışması başlatılmasına bölge halkı tepki gösterdi. Tatarcık mahallesinde toplanan Korgan halkı, burada yapılan konuşmaların ardından ellerinde Türk bayrağı ve "Toprağımız maden değildir", "Zulüm varsa direnişte var", "Doğa katliamına hayır", Susma susuz kalma", Madenci yalanına dur de", "Halkın rızası olmayan işten hayır gelmez", dövizleriyle maden sahasına doğru yürüyüşe geçti.

Yol üzerine barikat kuran Jandarma yürüyüşe izin vermedi. Ordu Çevre Derneği Başkanı Gazi Gönül, yapılan maden sondaj çalışmalarının yasal olmadığını bu durumu protesto etmek için Korgan halkıyla beraber demokratik haklarını kullandıklarını söyledi. Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından Jandarma, yolu mahalleliye açtı. Mahalleli ile konuşan Jandarma, şirketin izin belgesi olmadığına dair ise tutanak tuttu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Bedir Silme, şunları söyledi:

"Tatarcık halkı Yeşilyurt, Soğukpınar, Durali, Akcakese, Yenipınar, Karakoyunlu ve birçok mahalleden insanlar buraya geldi. Bugün burada yıllardır alın terimizle, emeğimizle büyüttüğümüz ormanlarımızı korumak kollamak adına buradayız. Ekerken, biçerken olmayanlar, şimdi sofraya oturup Tatarcık halkının, Yeşilyurt ve Soğukpınar halkının alın teriyle pişirip yetiştirdiği sofrada 'biz bunları yiyeceğiz' diyenlere 'dur' diyebilmek adına Ordu Çevre Derneği, Fatsa Derelerin Kardeşliği Platformu, Aybastı Korgan Kabataş Platformu üyeleri ve Fatsa Koruma Deneği üyeleri burada."

"Uluslararası şirketler, bu ülkedeki şirketlerle anlaşma yaparak bu toprakları bizim elimizden alıyorlar"

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de şunları söyledi:

"Devlet, Enerji Bakanlığı her yıl ülkenin her yerinde topraklarındaki madenlere ilişkin ihale açar. Şirketler de bu ihalelere katılır ve satın alırlar. Bunun adı bu toprakları satmak ve satın almaktır. Uluslararası şirketler, bu ülkedeki şirketlerle anlaşma yaparak bu toprakları bizim elimizden alıyorlar. Bizi sömürü ülkesi olarak görüyorlar. Burada yasal olarak olması gerekenler de yapılmıyor. Perşembe Yaylası'nda bunu yaşadık. Bu ihaleleri alan şirket, sondaj çalışmasını yapmaya geldiğinde ruhsatında hangi kurumlardan izin aldığı yazar. Bunların ellerinde bu izinlerin hiçbiri yok. Bunlar da yetmiyor ÇED izni olmadan burada sondaj yapılamayacağına dair mahkeme kararı var. Ancak bunlarda ÇED izni de yok. Doğayı korumak, kollamak yurttaşın görevidir. Biz Anayasayı koruyarak bu ödevi yapmak için burada geldik."

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Görnaz, "Sondaj çalışmalarının hukuksuz olduğunu, ÇED almadan sondaj yapılamayacağına dair mahkeme kararlarını Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu ve Ordu Çevre Derneği olarak Korgan Belediyesi'ni ve Korgan Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek teslim ettik. Hem Korgan Belediyesinden hem de Korgan Kaymakamlığı'ndan sondajın bir an önce durdurulmasını talep eden dilekçe verdik" dedi.

"Bu sondaj çalışmaları ve madencilik, halkın geçim kaynağı olan hayvancılığında bitmesine sebep olacak"

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sagra "Bölgemizde yapılan maden alışmalarına geçen Aybastı'da olduğu gibi şuanda da Korgan'da da sondajcılara karşı direnişe katkı sunmak için buradayız. Bölgemiz gerek Aybastı gerek Korgan yaylaları hayvancılığın alabildiğine yoğun olduğu bölgelerdir. Bu sondaj çalışmaları ve madencilik buradaki halkın önemli geçim kaynağı olan hayvancılığında bitmesine sebep olacak dolayısıyla biz Tüm Köy Sen olarak bunları buradan söküp atana kadar bu mücadelenin yanında olacağız" diye konuştu.