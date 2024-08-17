Korgeneral Halis Zafer Koç Sessizce Emekli Edildi - Son Dakika
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Korgeneral Halis Zafer Koç Sessizce Emekli Edildi

Korgeneral Halis Zafer Koç Sessizce Emekli Edildi

2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlanırken, Resmi Gazetede emekli olduğuna dair ismi bulunmayan ve sessizce emekli edilen Korgeneral Halis Zafer Koç'un bu durumu görev yaptığı yerlerdeki vatandaşları üzdü.

17.08.2024 12:28
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2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlanırken, Resmi Gazetede emekli olduğuna dair ismi bulunmayan ve sessizce emekli edilen Korgeneral Halis Zafer Koç'un bu durumu görev yaptığı yerlerdeki vatandaşları üzdü.

Sessizce emekli edilen Korgeneral Halis Zafer Koç, çalıştığı yerlerde görev bitiminde halk tarafından uğurlanmasıyla ve ayrım yapmadan herkesi kucaklamasıyla, vatandaşların kendisine bir şeyler anlatmak için jandarmanın kapısında oluşan kuyruklarla tanınmıştı. Zafer Halis Koç Paşa, terörle mücadele, asayiş, askeri teknik konuların yanında entellektüel kimliği, sakin mizacıyla görev yaptığı tüm bölgelerde vatandaşlara güven verip, 'Zafer baba' olarak anılıyordu. FETÖ mensupları tarafından Ergenekoncu, Atatürkçü diye kodlanarak fişlenen Zafer Paşa, 15 Temmuz'da Bilecik ilinde darbecilere geçit vermemişti. İnsanlara mesafe koymadan, fişlemeden iyi niyetle ve komutanca yaklaşıp sorunları çözdüğü için tüm görev yaptığı yerlerde 'Zafer baba' lakabı ile anılıyordu. Daha önce Atatürkçü Ergenekoncu diye fişlenen Zafer Paşa'nın sessizce emekli edilmesi vatandaşlarda üzüntüye neden oldu. Diyarbakır'da görev yaptığı süre içinde halk ile iç içe olması vatandaşları ayırmadan sorunları anında çözmesi ile tanınan ve bundan dolayı 'Zafer baba' olarak adlandırılan Halis Zafer Koç'un sessizce emekli edilmesine üzüldüklerini dile getiren vatandaşlar, Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerden biri olan Türk Silahlı kuvvetleri ve Jandarma teşkilatına yıllarını veren Paşa'ya sivil hayatında başarılar dilediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Korgeneral Halis Zafer Koç Sessizce Emekli Edildi - Son Dakika

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