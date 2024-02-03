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Korhan Berzeg için kampanya başlatıldı

Korhan Berzeg için kampanya başlatıldı

Balıkesir'in Armutlu Mahallesi'nde kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg için ailesi FindKorhanBerzeg adıyla bir kampanya başlattı. 200 gündür haber alınamayan Berzeg'in ailesi, sosyal medya platformlarında #FindKorhanBerzeg etiketini kullanarak hikayesini paylaşmayı ve herhangi bir bilgisi olanların öne çıkmasını istiyor. Ayrıca ABD Büyükelçiliği'nden destek talep eden aile, Korhan'ın bu desteği hak ettiğine inanıyor.

03.02.2024 08:25
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Köpeğiyle birlikte evden ayrılan ve 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg için ailesi kampanya başlattı. Aile, FindKorhanBerzeg adıyla başlattıkları kampanyayla mutlu haber almayı umuyor.

Balıkesir'in Armutlu Mahallesi'nde ailesinden kalma evinden Doberman cinsi köpeği Tina ile birlikte ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in ailesi kampanya başlattı. Aileden yapılan açıklamada 200 gündür haber alınamayan Berzeg hakkında daha fazla bilgi ve habere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Aile, herkesi Korhan'ın hikayesini paylaşmak ve meseleyi canlı tutmak için onlara katılmaya çağırarak "Sosyal medya platformlarında #FindKorhanBerzeg etiketini kullanın, hikayesini paylaşın ve ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir şey biliyorsanız lütfen öne çıkın" ifadelerini kullandı.

Aile ayrıca ABD Büyükelçiliği'ni bu kritik konuya ilgi göstermeye ve destek vermeye çağırırken ABD makamlarının katılımı, arama ve soruşturma çabalarını önemli ölçüde destekleyebileceklerini ve Korhan'ın bu tür bir desteği tam olarak hak ettiğine inandıklarını belirtti.

Açıklamada, "Korhan sadece kayıp bir kişi olayından daha fazlasıdır; bir baba, bir koca, bir arkadaş ve saygın bir topluluk üyesidir. Onun yokluğu, hayatlarında yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı" dendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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