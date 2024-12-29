Korkak kedi fareye diş geçiremedi
BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde kedi ile farenin mücadelesinde fare galip geldi.
İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde kedi ile farenin mücadelesi çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Yaşanan mücadelede kedinin fareye korkarak yaklaşması izleyenleri gülümsetti. Kedi, yaklaşımıyla fareye diş geçiremedi.
Son Dakika › Yerel › Korkak Kedinin Fareyle Mücadelesi - Son Dakika
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