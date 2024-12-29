Korkak Kedinin Fareyle Mücadelesi

Yerel

Bir uçak kazası daha! Acil iniş sırasında pistten çıktı

Şara\'nın seçimlerle ilgili açıklaması bomba

Tazminat istedi! Aliyev, Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıkladı

Ülkedeki \'en ölümcül kaza\'nın ardından 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Meclis\'i işaret etti! Özgür Özel\'den \'İmralı\' değerlendirmesi

Korkak kedi fareye diş geçiremedi

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde kedi ile farenin mücadelesinde fare galip geldi.

İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde kedi ile farenin mücadelesi çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Yaşanan mücadelede kedinin fareye korkarak yaklaşması izleyenleri gülümsetti. Kedi, yaklaşımıyla fareye diş geçiremedi.