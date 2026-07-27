Kormor Gaz Sahası'nda üretim yeniden başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kormor Gaz Sahası'nda üretim yeniden başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Kormor Gaz Sahası'nda, güvenlik garantileri ile üretim başlayacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kormor Gaz Sahası'nda üretim kademeli olarak yeniden başlayacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kormor Gaz Sahası'nda İHA saldırıları nedeniyle durdurulan üretim yeniden başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Dana Gas, güvenlik tehdidi nedeniyle geçici olarak durdurduğu Süleymaniye'deki Kormor Gaz Sahası'nda üretimin kademeli olarak yeniden başlatıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, IKBY hükümeti ile Irak hükümetinden üst düzeyde resmi güvenlik garantileri alınmasının ardından üretimin kontrollü ve kademeli şekilde artırılmasına karar verildiği bildirildi. Şirket, güvenlik durumunun yakından takip edildiğini ve üretimin temkinli bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Güvenlik tehdidi nedeniyle üretim durdurulmuştu

Dana Gas, bu ayın ortasında Kormor Gaz Sahası'ndaki ana üretim tesislerine yönelik güvenlik tehditleri nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı. Şirket, o dönemde IKBY ve Irak hükümetiyle koordinasyon halinde çalıştığını, güvenlik risklerinin ortadan kalkmasının ardından üretime yeniden başlanacağını duyurmuştu. Söz konusu şirketin faaliyetlerin durdurulması kararı, Erbil'e yönelik art arda düzenlenen silahlı İHA saldırılarının ardından alınmıştı.

IKBY'den hava savunma sistemi talebi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, son dönemde IKBY'yi hedef alan bazı İHA saldırılarının Musul'dan gerçekleştirildiğini belirterek, bölgenin hava saldırılarına karşı korunabilmesi için uzun süredir hava savunma sistemi talep ettiklerini söyledi. Irak merkezi hükümetine çağrıda bulunan Barzani, yasa dışı silahlı grupların Irak topraklarından IKBY'ye yönelik saldırılar düzenlemesinin engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun yalnızca IKBY'nin değil tüm Irak'ın güvenliği açısından önem taşıdığının altını çizmişti.

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kormor Gaz Sahası'nda üretim yeniden başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
CHP’nin kalesi İzmir’de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti’ye geçiyor CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 21:23:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Kormor Gaz Sahası'nda üretim yeniden başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.