Kormor Gaz Sahası'nda üretim yeniden başlıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kormor Gaz Sahası'nda üretim kademeli olarak yeniden başlayacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kormor Gaz Sahası'nda İHA saldırıları nedeniyle durdurulan üretim yeniden başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Dana Gas, güvenlik tehdidi nedeniyle geçici olarak durdurduğu Süleymaniye'deki Kormor Gaz Sahası'nda üretimin kademeli olarak yeniden başlatıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, IKBY hükümeti ile Irak hükümetinden üst düzeyde resmi güvenlik garantileri alınmasının ardından üretimin kontrollü ve kademeli şekilde artırılmasına karar verildiği bildirildi. Şirket, güvenlik durumunun yakından takip edildiğini ve üretimin temkinli bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Güvenlik tehdidi nedeniyle üretim durdurulmuştu

Dana Gas, bu ayın ortasında Kormor Gaz Sahası'ndaki ana üretim tesislerine yönelik güvenlik tehditleri nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı. Şirket, o dönemde IKBY ve Irak hükümetiyle koordinasyon halinde çalıştığını, güvenlik risklerinin ortadan kalkmasının ardından üretime yeniden başlanacağını duyurmuştu. Söz konusu şirketin faaliyetlerin durdurulması kararı, Erbil'e yönelik art arda düzenlenen silahlı İHA saldırılarının ardından alınmıştı.

IKBY'den hava savunma sistemi talebi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, son dönemde IKBY'yi hedef alan bazı İHA saldırılarının Musul'dan gerçekleştirildiğini belirterek, bölgenin hava saldırılarına karşı korunabilmesi için uzun süredir hava savunma sistemi talep ettiklerini söyledi. Irak merkezi hükümetine çağrıda bulunan Barzani, yasa dışı silahlı grupların Irak topraklarından IKBY'ye yönelik saldırılar düzenlemesinin engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun yalnızca IKBY'nin değil tüm Irak'ın güvenliği açısından önem taşıdığının altını çizmişti.