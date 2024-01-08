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Koro Diaphragma, depremzedeler için konser düzenledi - Son Dakika
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Koro Diaphragma, depremzedeler için konser düzenledi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan müzik topluluğu 'Koro Diaphragma', Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedeler için konser düzenledi. Konserde yerli ve yabancı şarkılar seslendirildi ve Kızılay Başkanı Fatma Meriç ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu da katıldı. Konser geliri depremzedelere bağışlanacak.

Koro Diaphragma, depremzedeler için konser düzenledi
08.01.2024 - 21:04,
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu müzik topluluğu 'Koro Diaphragma', depremzedeler için konser düzenledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan müzik topluluğu 'Koro Diaphragma', 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedeler için düzenlenen konserde yerli ve yabancı birçok şarkı seslendirdi. Konsere Kızılay Başkanı Fatma Meriç ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu'nun yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Dinleyiciler şarkılara alkışlarla eşlik etti.

Kızılay Başkanı Fatma Meriç, yaptığı konuşmada 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye tarihinin en büyük acısı olduğunu ifade ederek, konseri düzenleyen öğrencileri tebrik etti. Konser gelirinin tamamının depremzedelere gideceğini kaydeden Meriç, depremin üzerinden yaklaşık 1 sene geçtiğini de hatırlatarak, deprem bölgesinde zorlu hayat mücadelesi veren depremzedelere yönelik desteğin aksamaması gerektiğini belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ise deprem felaketi gibi anlarda yaraların kolay sarılamadığını dile getirerek, destek amacıyla konser düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Milli İdare Konferans Salonu'ndaki konserin geliri depremin yol açtığı yaraları sarmak için Kızılay'a bağışlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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