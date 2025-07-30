Korsan Taşımacılığa Dur Dedin! - Son Dakika
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Yerel

Korsan Taşımacılığa Dur Dedin!

Korsan Taşımacılığa Dur Dedin!
30.07.2025 11:11
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İzmir Oda, 'Korsanı kullanma, cezaya ortak olma' kampanyasıyla korsan taşımacılıkla mücadele ediyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, korsan taşımacılıkla mücadeleye yönelik başlattığı kampanyayla dikkat çekti. "Yasal olanı kullan – korsan kullanma – cezaya ortak olma" sloganıyla hazırlanan farkındalık afişleri, oda binası başta olmak üzere İzmir'in çeşitli noktalarında, AVM'lerde, otobüs duraklarında ve yoğun geçiş güzergahlarında vatandaşların görebileceği şekilde asıldı.

Korsan taşımacılığın önüne geçilmesine yönelik çalışmalarını sadece masa başı kararlarla sınırlamayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, sahadaki faaliyetlerini de artırarak geniş kapsamlı bir farkındalık çalışması başlattı. Yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen kampanya, sosyal medyada da aktif biçimde sürdürülüyor. Bazı firmaların sosyal medya üzerinden korsan taşımacılığı meşru göstermeye yönelik girişimlerine karşı da sessiz kalmayan Oda yönetimi, kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına hız verdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılığın özellikle taksi sektöründe ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti.

"Korsanı kullanma, cezaya ortak olma"

Korsan taşımacılığın tüm ülke genelindeki taksi esnafının en büyük sorunu olduğunu kaydeden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Korsan taşımacılık, bilhassa taksi taşımacılığında Türkiye'deki esnafımızın en önde gelen sorunlarından biri haline gelmiştir. Biz de bu kapsamda esnafımızın korunması ve elindeki ekmeğinin birileri tarafından illegal yollarla alınmasının önüne geçilmesi için bir mücadele başlattık. Son dönemde bazı firmalar sosyal medya üzerinden algı oluşturarak illegal taşımacılığı legal gibi göstermeye çalışmakta. Biz de bu algıyı kırmak için vatandaşlarımıza korsan taşımacılığın ne gibi sakıncalar doğurabileceğini anlatmak adına İzmir'de bir çalışma başlattık. 'Korsanı kullanma, cezaya ortak olma' sloganıyla İzmir Şoförler Odası olarak el broşürleri, camlara yapıştırılan büyük afişler ve odamız önüne asılan iki büyük pankart ile vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz" dedi.

"Korsan taşıma kullanma, cezaya ve suça ortak olma"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Özkan, korsan taşımacılıkta karşılaşılabilecek tehlikelere dikkat çekerek, "Korsan taşıma kullanma, cezaya ve suça ortak olma. Allah korusun, böyle bir araçla kaza yaptığınızda hem maddi hem de manevi zararların telafisi çok zor hatta imkansız olabilir. Çünkü korsan araçlar yasal denetime tabi olmadıkları için trafik sigortaları ve kaskoları olup olmadığını bilemezsiniz. Bu, hem can hem mal güvenliğinizi riske atar. Ayrıca asayiş açısından da büyük tehlike arz eder; korsan bir araca bindiğinizde, araçta bulunan illegal maddelerden sizin haberiniz olmasa bile, bir denetimde bunu anlatmak çok zor olabilir. İşte bu nedenle İzmir Şoförler ve Memur Müşavir Esnaf Odası olarak, Kordon İş Adamları Derneği ile birlikte eğlence merkezleri, AVM girişleri ve ana arterlerde broşürlerimizi dağıttık. Araçların camlarına da bu uyarılar yapıştırıldı. Bu kapsamda, kamuoyuna güçlü bir mesaj veriyoruz: 'Korsan kullanma, suça ve cezaya ortak olma'" ifadelerini kullandı.

Korsan taşımacılık meclis gündeminde

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın korsan taşımacılıkla mücadelesi yalnızca sahada değil, meclis nezdinde de sürüyor. Konunun siyasi boyutuna da değinen Özkan, yasa teklifine destek beklediklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Birincisi, kökten çözüm için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu artık herkesçe bilinmektedir. Bu konuyu tüm siyasi parti temsilcilerine ve milletvekillerine bildiriyoruz. Mart ayında bir Afyon milletvekili bu konuda önerge verdi. Bu yasa teklifine göre, korsan taşımacılık yapan sürücülerin ehliyetlerine ilk yakalanmada 4-6 ay, ikinci seferde ise 8 ay - 1 yıl arasında el konulmasını talep ediyoruz. Bu tıpkı alkol denetimlerinde olduğu gibi bir caydırıcılık unsuru olacaktır. Bu önerge halen mecliste beklemektedir. Lütfen bu konu siyasete alet edilmesin. Bu, Türkiye genelindeki tüm esnafın ortak yarasıdır. Yeni yasama döneminde, meclis açılır açılmaz bu önergenin gündeme alınmasını ve yasalaşmasını camiamız adına talep ediyoruz."

"Kalıcı çözüm için yasaların caydırıcılığı artırılmalı"

Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelede yasal süreçlerin de aktif olarak sürdürüldüğünü belirterek, İstanbul'da devam eden bir davaya müdahil olduklarını anlatarak, "Adli tatil nedeniyle ertelenen duruşma 26 Eylül'de yapılacaktır. Bu süreçte hem hukuki hem de yasal mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İzmir olarak bu konuda şanslı illerden biriyiz; Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz ve Trafikten Sorumlu Müdür Yardımcımız sürekli denetim yaparak korsanla mücadele etmektedir. Ancak bu geçici çözümdür. Kalıcı çözüm için yasaların caydırıcılığı artırılmalıdır. Broşür dağıtımı, afişler ve saha çalışmalarıyla da kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyoruz. Tüm esnaf kardeşlerimden bu çalışmaya daha fazla destek bekliyoruz. Odamızda yeterince broşür mevcut, eş-dosta, iş yerlerine ve araçlara bu materyalleri ulaştırarak korsana karşı toplumsal farkındalık oluşturulmasına destek vermelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Korsan Taşımacılığa Dur Dedin! - Son Dakika

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