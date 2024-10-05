Koru Köyü\'nde Asfalt Sevinci

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Asfaltlanan yol köylünün yüzünü güldürdü: "Allah devletimize zeval vermesin"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Koru köyünde başlatılan 13 kilometrelik yol asfaltlama çalışmaları köylülerin yüzünü güldürdü. Köy sakini Süleyman İğdeli, "Allah devletimize zeval vermesin" sözleriyle yapılan hizmete teşekkür etti.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından Sulakyurt ilçesine bağlı Koru köyünde başlatılan 13 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmaları başladı. Bu yol çalışmaları, köy sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yol projesi, Koru köyüne ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak. Vali Mehmet Makas, köylülerle bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Makas, "Size hizmet için buradayız, önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin yüzünüzün gülmesi. Devletin ne imkan kabiliyeti varsa, sizin emrinizdedir" dedi.

Koru köyü muhtarı Gürsel Öztürk, köylerinde uzun süredir beklenen asfaltlama çalışmalarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk, "45 gün önce yolumuzun altyapısını hazırlamaya başladılar. İl Özel İdaresi ve valimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu. Önceki yıllarda yolumuz topraktı. Daha sonra kum serdiler, daha güzel oldu. 2004 yılında asfalta kavuştu, 2024'te de tekrar ikinci asfalt atıldı" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden 58 yaşındaki Süleyman İğdeli ise yeni yapılan yolun köydeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlattığını belirterek, "Önceden yollarımız çok bozuktu. Şimdi ise yolun altyapısını çok güzel yaptılar. Allah devletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen arkadaşlara" ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Zülfinaz Yüksel de asfaltlama çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Yollar baya kötüydü, yama falan yapılıyordu, idare ediyordu. Allah razı olsun, şimdi de asfaltladılar" diye konuştu.

Ayrıca, Koru köyünde asfaltlama çalışmaları devam ederken, bazı köylerde de beton yol çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, köy yollarının daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Vali Makas'ın yol yapım çalışmalarını incelemesi sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ender Faruk Uzunoğlu, Sulakyurt Kaymakamı Hasan Burak Bilir ve ilgili kurum müdürleri hazır bulundu.