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Koruma Altındaki Çocuklar Bolu'da

Koruma Altındaki Çocuklar Bolu\'da
12.07.2026 15:55
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Bilecik'teki koruma altındaki çocuklar Bolu'da doğa ve kültür gezisi yaptı, manevi değerlere erişti.

Bilecik'te koruma altındaki çocuklar Bolu'da doğa ve kültür gezisine katıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla birlikte Bolu'ya gezi düzenlendi. Gezi kapsamında Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Tabiat Parkı ziyaret edilerek çocukların doğayla buluşması sağlandı. Programda ayrıca Bolu'nun önemli manevi değerlerinden Akşemsettin Türbesi de ziyaret edildi. Etkinlik ile çocukların hem doğayı tanımaları hem de kültürel ve tarihi değerleri yerinde görerek öğrenmeleri hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın hem doğayı tanımaları hem de kültürel ve manevi değerlerimizi yerinde görerek öğrenmeleri bizim için çok kıymetli. Onların sosyal gelişimlerine katkı sunacak bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koruma Altındaki Çocuklar Bolu'da - Son Dakika

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