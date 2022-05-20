Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu

20.05.2022 16:13

Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu Sivas'ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenip koruma altına alınan gölün çevresini kısmen saran kanal şaşkınlığa neden oldu Sivas'ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenip koruma altına alınan gölün çevresini...

Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu

Sivas'ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenip koruma altına alınan gölün çevresini kısmen saran kanal şaşkınlığa neden oldu

SİVAS - Sivas'ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenip koruma altına alınan gölün çevresini kısmen saran kanal şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Bostankaya Gölü, dipten kaynayan turkuaz renkli suyu, içerisindeki sazlıklar ve diğer bitki örtüsü ile bozkırın ortasında doğaseverlerin ilgisini çekiyor. 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenerek koruma altına alınan göl, pasbaş patka, dikkuyruk, kocagöz ve uzunbacak gibi nadir görülen kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki endemik çeşitlilik ve çevre dengesi açısından büyük önem sahip olan göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu. Gölün çevresinin kısmen kanallarla çevrilmesi doğaseverleri endişelendirdi. Gölün çevresinde geçmişte açılan drenaj kanallarının yakın bir tarihte Devlet Su İşleri tarafından temizlenmek amacıyla genişletildiği ileri sürüldü. Koruma altındaki göl çevresinde ortaya çıkan kanalın tarım arazilerini göl suyundan korumak veya gölde su kaybını önlemek amacı ile açıldığı düşünülüyor.

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığının 4 Nisan 2014 sayılı Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanları kapsayan yönetmeliği ile su rejimini etkileyebilecek her türlü çalışma genel müdürlük iznine tabi tutuldu. Sulak alanların temizliği, ekolojik karakterlerinin ve doğal yapılarının korunması ise zorunlu kılındı.

Gölle ilgili açıklama bulunan Bostankaya Köyü Muhtarı Salih Karahan, "Bostankaya Gölü doğal bir göldür ve asırlardır buradadır. Geçtiğimiz dönemlerde daha canlıydı, şu anda içi dolduğu için fazla hayvan türü kalmadı. Burası koruma altında olan bir gölümüz, burası kuş cennetidir. Burada güzel bir sazlığımız vardır, hayvan çeşitliliğimiz çok boldur ama eskiye göre azaldı. Bazı fotoğrafçılar ve gezginler geliyor, burada kuşları çekiyorlar. Devlet Su İşleri tarafından açılan drenaj kanalları vardı, onları temizlettim. Yaz mevsiminde de sular azaldığından dolayı içeri tarafa attırdım ki suyu biraz daha tutsun. Hayvanlarımız orada konaklasınlar diye yaptırdım. Bu kanallar yokken biz tarım yapamıyorduk, biz tarım yapalım diye yapılmıştı. İçleri dolunca ben tekrar temizlettim, gölün iç tarafına attırdım ki suyu tutalım, hayvanlarımız istifade etsin diye. Yaklaşık 4 bin metrelik drenaj kanallarını temizleterek içerisine su bağladım" şeklinde konuştu.

Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu
Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu
Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu
Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu

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Kaynak: İHA

Bostankaya, Tarım, Sivas, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika


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