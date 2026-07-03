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Koruyucu Aile Olmanın Gücü

03.07.2026 11:46
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Niğde'de bir çift, ikinci çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile oldu ve bir çocuğun hayatını değiştirdi.

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan Aliye ve Selçuk Yağcı çiftinin biyolojik nedenlerle ikinci çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendiklerinde aldıkları karar, bugün bir çocuğun hayatını değiştiren güçlü bir hikayeye dönüştü.

2005 yılında evlenen Yağcı çifti, bir yıl sonra ilk çocukları Yaren'i kucaklarına aldı. Sağlık sorunları nedeniyle ikinci çocuk hayallerinin gerçekleşmeyeceğini öğrenmeleri ise onları bambaşka bir yola yöneltti.

"Onların da sevgiye ihtiyacı var, biz bu sevgiyi verebiliriz" sözleriyle koruyucu aile olmaya karar veren çift, gerekli başvuruları yaparak süreci tamamladı. Aliye Yağcı, çocuklarıyla ilk karşılaşma anını anlatarak, "Görevli bir bayan elinden tutup bize doğru getirdi. O an tarif edilemezdi. Sanki yıllar önce ayrıldığım çocuğuma kavuşuyordum. Kalbimde bir ağrı hissettim. Babası da aynı duyguyu yaşadı. Yüzü gülerek geldi, sarıldı ve daha o anda bana 'anne' dedi" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının 7 yaşında ailelerine katıldığını belirten Yağcı, bu sürecin sabır, emek ve fedakarlık gerektirdiğini söyleyerek, "Bu süreç kolay olmadı. Gece gündüz demeden onun gelişimi için çalıştık. Sevgiyle, sabırla her şeyi aştık. Çok şükür bugün pek çok zorluğun üstesinden geldik. Koruyucu aile olma kararının ardından çevresinden zaman zaman olumsuz tepkiler aldım. Bunu yapmanın zor olacağını söyleyenler oldu. Ama ben kendime güveniyordum. Bugün dönüp baktığımda sevginin neleri başarabildiğini hep birlikte gördük" diye konuştu.

"Biri karnımda büyüdü, biri kalbimde"

Çocuklarına duyduğu sevgiyi anlatan Aliye Yağcı, "Benim için şimdi biri kalbim, diğeri nefesim. İkisi olmadan hayat olmaz. Biri karnımda büyüdü, biri kalbimde ama aralarında hiçbir fark yok" sözleriyle duygularını ifade etti. Koruyucu aile olmayı düşünenlere de seslenen Aliye Yağcı, "Önemli olan doğurmak değil, sevmek. Sevgi her şeyin yerini dolduruyor" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çocuk, Niğde, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koruyucu Aile Olmanın Gücü - Son Dakika

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