Koruyucu Ailelere 250 Ihlamur Fidanı Dikildi - Son Dakika
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Yerel

Koruyucu Ailelere 250 Ihlamur Fidanı Dikildi

21.05.2025 16:43
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Osmaniye'de koruyucu aileler için 250 ıhlamur fidanı, hatıra ormanına dikildi. Vali Yılmaz, ailelerin önemine vurgu yaptı.

Koruyucu aileler adına 250 ıhlamur fidanı toprakla buluştu

OSMANİYE - Osmaniye'de "Aile Yılı" nedeniyle koruyucu aileler adına hatıra ormanına 250 ıhlamur fidanı dikildi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında Düziçi ilçesi Duman Yaylasına koruyucu aileler adına oluşturulan hatıra ormanına ıhlamur fidanı dikildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 29 koruyucu aile, 40 çocuk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla 250 ıhlamur fidanı toprakla buluştu.

Koruyucu ailelerimiz sayesinde çocuklarımız aile sevgisi ve yuva sıcaklığında büyüyorlar, onların en iyi şekilde yetişmesini sağlıyorlar diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz," Aile sıcaklığında, aile güven içinde, aile huzuru içinde yetiştiriyorlar kendilerine minnettarız. Koruyucu aile farkındalığının arttırılması anlamında da bugün koruyucu ailelerimizle çocuklarımızla ıhlamur fidanlarımızı diktik. Yaptığımız bu güzel, anlamlı etkinlikten dolayı Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüzü kutluyorum. Katılan bütün arkadaşlarımızı, Orman İşletme İl Müdürlüğümüzü, koruyucu ailelerimizi ve sevgili çocuklarımızı kutluyorum. Aile yılı kapsamında da bu faaliyetin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz 2025 yılı "Aile Yılı" ilan edildi sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda da faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Aile bizim her şeyimiz, geleceğimiz, en güvenli limanımız milletimizin, devletimizin güçlü olmasının temeli güçlü aileden geçiyor. " diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koruyucu Ailelere 250 Ihlamur Fidanı Dikildi - Son Dakika

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