Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler\'den Öğretmenler Günü Mesajı

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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, öğretmenlerin önemine dikkat çekerek "Öğretmenlerimiz, yarınlarımızın mimarıdır" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, öğretmenliğin önemine dikkat çekti. Yayınladığı mesajında tüm öğretmenlerin, günün kutlayan Başkan Güler, paylaşımında "Umudumuz, çocuklarımızı, sevgi, şefkat ve özveriyle geleceğe hazırlayan, yarınlarımızın mimarları tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN