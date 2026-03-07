Başkan Güler\'den kadınlara çiçekli jest

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçe pazarında kadınlara çiçek vererek 8 Mart KAdınlar Günü'nü kutladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçe pazarını ziyaret ederek, emeğiyle hayatın her alanını güzelleştiren ve fedakarlıklarıyla toplumun temel direği olan kadınlarla bir araya geldi. Başkan Güler, kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı ve onlarla sohbet etti. Başkan Güler, yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde ilçe pazarımızı ziyaret ederek, emeğiyle hayatın her alanını güzelleştiren, fedakarlıklarıyla toplumumuzun temel direği olan kıymetli kadınlarımızla bir araya geldik. Başımızın tacı kadınlarımıza çiçek takdim ederek günlerini kutladık, sohbet ettik. Hayatımıza değer katan, üreten, emek veren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN