Başkan Güler, gençlerle tecrübelerini paylaştı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Liderler Konuşuyor" paneline katılan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek yerel yönetim anlayışını ve gelecek hedeflerini anlattı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen "Liderler Konuşuyor" panelinde Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler öğrencilerle bir araya geldi. Panelde gençlerle tecrübelerini paylaşan Başkan Güler, yerel yönetim anlayışını ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Geleceğe yönelik hedefler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güler, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin yönelttiği soruların ve ortaya koyduğu vizyonun kendilerini umutlandırdığını ifade eden Güler, gençlerin enerjisinin ve katılımcı yaklaşımının yerel yönetimler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Program sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman Peker, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Topluluk Başkan Yardımcısı Mert Suludere'ye misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Güler, üniversite-gençlik iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu. - AYDIN