Köşk Belediyesi köpek zehirlendiği iddialarını yalanladı, resmi tutanakları paylaştı - Son Dakika
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Köşk Belediyesi köpek zehirlendiği iddialarını yalanladı, resmi tutanakları paylaştı

Köşk Belediyesi köpek zehirlendiği iddialarını yalanladı, resmi tutanakları paylaştı
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Aydın Köşk'te belediye ekiplerinin sokak köpeklerini zehirlediği iddiasına belediyeden yanıt geldi. Belediye, hayvanların sağlıklı ve canlı şekilde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini gösteren resmi tutanakları kamuoyuyla paylaşarak iddiaların asılsız olduğunu duyurdu ve hukuki süreç başlattı.

Köşk Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan ve belediye ekiplerinin sokak köpeklerini zehirlediği öne sürülen görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu ileri sürerek, hayvanların sağlıklı ve canlı şekilde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini gösteren resmi tutanakları kamuoyuyla paylaştı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik belediye çalışmaları üzerinden sosyal medyada gündeme gelen "köpekler zehirlendi" iddiasına Köşk Belediyesi'nden yanıt geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformları ile bazı yerel haber sitelerinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, söz konusu hayvanların sağlıklı ve canlı şekilde yetkili kuruma teslim edildiği ifade edildi.

Bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, belediyeye ait araçta bulunan baygın haldeki köpeklerin Köşk Belediyesi tarafından zehirlendiği iddia edildi. İddiaların kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Köşk Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medya platformlarında ve bazı yerel haber sitelerinde, Köşk Belediyemizin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları hakkında gerçeği yansıtmayan görüntü ve iddiaların paylaşılması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan videoda, belediyemize ait araçta bulunan baygın haldeki köpeklerin Köşk Belediyesi tarafından zehirlendiği iddia edilmiştir. Söz konusu iddialar tamamen asılsızdır. Belediyemiz ekipleri tarafından alınan sokak hayvanları herhangi bir şekilde zehirlenmemiş, sağlıklı ve canlı bir şekilde yetkili hayvan barınağına teslim edilmiştir. Bu durumu açıkça ortaya koyan resmi teslim tutanaklarını da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Köşk Belediyesi olarak can dostlarımızın yaşam hakkını ve sağlığını her zaman önemsiyor, onlara yönelik çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve sorumluluk anlayışıyla sürdürüyoruz. Görüntülerin gerçek bağlamından koparılarak 'Köşk Belediyesi köpekleri zehirliyor' şeklinde servis edilmesi, kurumumuzu ve görevini yerine getiren personelimizi haksız şekilde zan altında bırakmaktadır. Belediyemizi hedef alan bu asılsız iddiaları ortaya atan ve yayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Köşk Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı ilgili mevzuat ve yetkili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütmeye devam edeceğimizi belirtiyor, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köşk Belediyesi köpek zehirlendiği iddialarını yalanladı, resmi tutanakları paylaştı - Son Dakika

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