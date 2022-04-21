Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi - Son Dakika

Köşk Belediyesi'nin, Çarşı Mahallesi'nde yapımı devam eden Sosyal Tesis Projesi'nde sona gelindi.

Yalnızca inşa edildiği mahalleye değil tüm ilçeye değer katacak projede çalışmalar hızla devam ederken, en kısa zamanda çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 4 bin 500 metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplamda 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, Sosyal Tesis'in içerisinde restoran, düğün salonu, park gibi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar bulunacak.

Sosyal Tesis inşaat alanını ziyaret eden ve son çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tesisin inşasında sona yaklaşıldığı ve çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra hizmete açılacağını müjdeledi. Modern bir tesisi ilçeye kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Güler; "Köşk'ümüze artı bir değer katacak olan Köşk Belediyesi Sosyal Tesisimizde çalışmalar hızla devam ederken çok yakında kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Tamamlandığında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olan Köşk Belediyesi Sosyal Tesisleri şimdiden tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN