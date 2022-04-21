Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi

21.04.2022 12:49
Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi

Köşk Belediyesi'nin, Çarşı Mahallesi'nde yapımı devam eden Sosyal Tesis Projesi'nde sona gelindi.

Köşk Belediyesi'nin, Çarşı Mahallesi'nde yapımı devam eden Sosyal Tesis Projesi'nde sona gelindi.

Yalnızca inşa edildiği mahalleye değil tüm ilçeye değer katacak projede çalışmalar hızla devam ederken, en kısa zamanda çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 4 bin 500 metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplamda 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, Sosyal Tesis'in içerisinde restoran, düğün salonu, park gibi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar bulunacak.

Sosyal Tesis inşaat alanını ziyaret eden ve son çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tesisin inşasında sona yaklaşıldığı ve çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra hizmete açılacağını müjdeledi. Modern bir tesisi ilçeye kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Güler; "Köşk'ümüze artı bir değer katacak olan Köşk Belediyesi Sosyal Tesisimizde çalışmalar hızla devam ederken çok yakında kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Tamamlandığında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olan Köşk Belediyesi Sosyal Tesisleri şimdiden tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi
Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi
Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi
Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi

YORUMLAR
500
Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor Yetiştirme yurdunda büyüyen gençler dünya evinde girdi Yetiştirme yurdunda büyüyen gençler dünya evinde girdi

Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:57:38. #1.13#
SON DAKİKA: Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement