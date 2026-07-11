Köşk'e Mesleki Eğitim Merkezi İsteği - Son Dakika
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Köşk'e Mesleki Eğitim Merkezi İsteği

Köşk\'e Mesleki Eğitim Merkezi İsteği
11.07.2026 11:44
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ESOD Başkanı Açıkgöz, Köşk'te Mesleki Eğitim Merkezi açılması için girişimlere başladıklarını açıkladı.

Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOD) Başkanı Ümit Açıkgöz, esnafın ve sanayicinin ihtiyacı olan mesleki eğitimi ve nitelikli eleman sorununa çözüm olacak olan Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MESEM) Köşk'tede açılması için girişimlere başladıklarını açıkladı.

Köşk ilçesine bir Mesleki Eğitim Merkezi kazandırılmasının, gençlerin kendi ilçelerinde eğitim almasını sağlayacağını vurgulayan Açıkgöz; "Bu merkez çıraklık eğitimine katılımı artıracak ve esnafın yıllardır yaşadığı nitelikli eleman sorununa önemli ölçüde çözüm olacaktır. Köşk ve esnafımız buna hazırdır" dedi. Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOD) Başkanı Açıkgöz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Köşk ilçemiz büyüyor, gelişiyor. Esnafımız üretiyor, istihdam sağlıyor. Ancak geleceğimiz olan gençlerimizin meslek öğrenebileceği Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ne yazık ki ilçemizde bulunmuyor. Bugün Köşk'te yaklaşık 300 öğrencilik bir MESEM potansiyeli bulunmaktadır. Buna rağmen öğrencilerimiz haftanın belirli günlerinde mesleki eğitim alabilmek için merkez veya Yenipazar ilçelerine gitmek zorunda kalmaktadır. Bu durum hem öğrencilerimiz hem aileleri hem de işverenlerimiz açısından zaman, ulaşım ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Oysa çözüm çok açıktır. Köşk ilçemize bir Mesleki Eğitim Merkezi kazandırılması, gençlerimizin kendi ilçelerinde eğitim almasını sağlayacak, çıraklık eğitimine katılımı artıracak ve esnafımızın yıllardır yaşadığı nitelikli eleman sorununa önemli ölçüde çözüm olacaktır. Köşk'e Mesleki Eğitim Merkezi kazandırmak, geleceğimize yapılacak en değerli yatırımlardan biri olacaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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