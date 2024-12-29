Köşk\'te 14. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

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Köşk Belediyesi'nin ev sahipliğinde Deve Güreşleri Federasyonu'nun organizasyonu ile Aydın'ın Köşk ilçesinde Ege Bölgesi'nin dört bir yanından gelen pehlivan develer buluştu.

Köşk ilçesinde gerçekleştirilen 14. Geleneksel Deve Güreşi Festivali büyük coşkuya sahne oldu. Binlerce güreş severin serin havaya aldırış etmeden piknik havasında izlediği güreşlerde 150 pehlivan deve kozlarını paylaştı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü pehlivan develerinin kıran kırana mücadele ettiği güreşleri izleyen vatandaşlar bir yandan aileleri ve dostları ile piknik yaparken öte yandan da güreşen develeri izlemenin zevkini yaşadı. Baklaköy Mahallesi yakınlarındaki özel güreş arenasında Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in ev sahipliğinde düzenlenen güreşleri Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, il ve ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Geleneksel kültürü yaşatmaya gayret ettiklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Geleneksel deve güreşleri aynı zamanda bizim Yörük geleneğimiz. Bunların sahip çıkılması, gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Belediyeler olarak bu bizim görevimiz. Bugün serin bir hava da olsa tüm halkımız piknik havasından güreş alanının etrafına yerleşerek hem deve güreşlerini izliyor hem de güzel bir gün geçiriyor. Birbirinden ünlü 150 pehlivan deve bugün burada güreş tuttu. Halkımızla birlikte seyrediyoruz" dedi. - AYDIN