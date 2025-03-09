Köşk\'te Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Aydın'ın Köşk ilçesinde 1.Köşk Beyköy Deve Güreşi Festivali coşkuyla gerçekleşti.

Beyköy Mahalle Derneği tarafından düzenlenen 1. Köşk Beyköy Deve Güreşi Festivali, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü develerinin kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Beyköy Mahallesi'nde hazırlanan özel arenada düzenlenen güreşler 114 pehlivan devenin katılımıyla gerçekleştirildi. Deve güreşlerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, İncirlioava Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Köşk Beyköy Mahallesi Muhtarı Muharem Deniz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar, bahar havasında aileleriyle birlikte hem piknik yapıp hem de güreşleri izleme keyfi yaşadı. Güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupaları takdim edildi. - AYDIN