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Köşk'te Deve Güreşi Festivali düzenlendi

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Deve Güreşi Festivali büyük coşkuya sahne oldu. 10 binden fazla güreş severin piknik havasında izlediği güreşlerde 150 pehlivan deve kozlarını paylaştı.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde asırlardır geleneksel halde düzenlenen deve güreşi festivallerinin bugünkü ayağı Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirildi. 3 bölgenin en ünlü pehlivan develerinin kıran kırana mücadele ettiği güreşleri bahar mevsiminin güzelliği altında izleyen vatandaşlar bir yandan aileleri ve dostları ile piknik yaparken öte yandan da güreşen develeri izlemenin zevkini bir arada tattı. İlçeye bağlı Baklaköy Mahallesi yakınlarındaki özel güreş arenasında Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in ev sahipliğinde düzenlenen güreşleri Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, il ve ilçe protokol üyeleri ve 10 binden fazla vatandaş izledi.

Pehlivan develer arenaya sığmadı

Develerin kıran kırana güreşleri coşkulu anlara sahne olurken yaşan bir talihsiz olayda güreşleri izleyen bir vatandaş ayağında yaralandı. Alana sığmayan develer güreş esnasında seyircilerle alanı ayıran korkulukları devirdi. Bu sırada korkulukların altında kalan bir kişi ayağından yaralandı. Güreş alanındaki 112 sağlık ekipleri anında müdahale ederek yaralı şahsı ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk etti. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Belediyeler olarak bu bizim görevimiz"

Geleneksel kültürü yaşatmaya gayret ettiklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Geleneksel deve güreşleri aynı zamanda bizim Yörük geleceğimiz. Bunların sahip çıkılması, gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Belediyeler olarak bu bizim görevimiz. Bugün çok güzle bir hava var ve tüm halkımız piknik havasından güreş alanının etrafına yerleşerek hem deve güreşlerini izliyor hem de güzel bir gün geçiriyor. Birbirinden ünlü 150 pehlivan deve bugün burada güreş tuttu. Halkımızla birlikte seyrediyoruz" dedi.

Konsere davet

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir konser düzenlediklerini ve tüm kadınları eşleri ile birlikte bu konsere davet ettiklerini ifade eden Başkan Güler; "Kadınlar günü bizim için çok önemli. Biliyorsunuz ki kadınlarımız bizim başımızın tacı. Onların vesilesiyle 8 Mart'ta Kibariye konseri düzenledik. Buradan bütün dostlarımızı bu konsere davet ediyorum. Bütün kadınlarımıza eşleriyle beraber konserimizi izlemeye hem de ramazan ayı öncesi birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.

"Daha kapsamlı ve sosyal donatılı alanlar yapacağız"

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş; "Her hafta sonu ilçelerimizde deve güreşi etkinlikleri oluyor. Bölgemizin Yörük kültürünün geleneksel etkinliği. Bizler de bu etkinlikleri takip ediyoruz. Bugün de Köşk'teyiz. Sevgili, kıymetli Başkanımız Nuri Başkanımızın tertip ettiği deve güreşi etkinliğine katıldık. Hava çok güzel. Vatandaşlarımızla bir arada olmaktan dolayı mutlu oluyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. Çanakkale'den Antalya'ya kadar olan yörük kültürünün güzel bir etkinliği, geleneksel bir etkinliği. Birçok ilçemizde deve güreşi alanları ama birçoğunda eksiklikler var. Bu eksiklikleri önümüzdeki dönem tamamladığımız gibi daha modern sosyal donatılarla çevrili hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek sosyal donatılar yapacağız ve ilimizin, ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak daha kapsamlı etkinlikle haline dönüştüreceğiz" dedi.

"Deve güreşleri Aydın'da çok önemli bir gelenek"

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ise "Kültürel mirasımıza sahip çıkarak bu organizasyonu yapan Köşk Belediye Başkanımız Nuri Güler'e teşekkür ediyoruz. Tabii vatandaşın ilgisi de gösteriyor ki deve güreşleri Aydın'da bizler için önemli bir kültürel faaliyet. Bugün çok güzel bir havadayız. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde büyükşehir belediye başkan adayımız Mustafa Savaş, deve güreşi sahalarını 17 ilçemize de yapacak. Ben buraya gelen tüm Köşklü hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Köşk bizim için ayrı bir yere sahip. Bugüne kadar Aydın'da AK Parti'ye gerçekten çok güçlü desteklerini gösterdiler. 31 Mart'ta da hem Köşk Belediye Başkan adayımız Nuri Güler için hem de büyükşehir belediye başkan adayımız Mustafa Savaş için yine o güçlü desteğini gösterecektir. Buraya gelen tüm hemşerilerimize de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.