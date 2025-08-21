Köşk'te Genel Tarım Sayımı Bilgilendirmesi - Son Dakika
Yerel

Köşk'te Genel Tarım Sayımı Bilgilendirmesi

Köşk'te Genel Tarım Sayımı Bilgilendirmesi
21.08.2025 15:48
Köşk'te muhtarlara yönelik Genel Tarım Sayımı toplantısı yapıldı, süreç detayları açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde yürütülecek olan Genel Tarım Sayımı kapsamında Köşk ilçesinde muhtarlar bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen Genel Tarım Sayımı çalışmaları devam ederken, Köşk ilçesindeki mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 1 Temmuz'da başlayan sayım süreci hakkında bilgi verildi. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü'nde görevli uzman teknik personeli tarafından yapılan sunumda, sayımın kapsamı, hedefleri ve uygulama süreci detaylı bir şekilde anlatıldı. 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan sayımın uygulama esasları detaylarıyla anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, toplantıda Türkiye'nin tarımsal varlıklarını güncel verilerle tespit ederek tarım politikalarının daha sağlam temellere oturtulması amaçlandığı bildirilirken, muhtarların sürece sağlayacağı katkıların önemi vurgulandı.

Toplantıya Köşk İlçe Tarım ve Orman İl Müdürü Veysel Ali Ünal ve müdürlük personeli de katılım sağlayarak, değerlendirmelerde bulundu.

Köşk İlçe Tarım ve Orman İl Müdürü Veysel Ali Ünal toplantı sonrası yaptığı açıklamada "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz konferans salonunda Genel Tarım Sayımı Muhtarlarımızı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Politika, Güncel, Yerel, Tarım, Köşk, Son Dakika

