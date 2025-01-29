Köşk'te Ilıdağ Mahallesi'ne ATM Kuruluyor - Son Dakika
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Yerel

Köşk'te Ilıdağ Mahallesi'ne ATM Kuruluyor

Köşk\'te Ilıdağ Mahallesi\'ne ATM Kuruluyor

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayanların bankacılık işlemlerini kolaylaştırmak için bir bankayla protokol imzalayarak mahalleye ATM kurulması için adım attı.

29.01.2025 10:24  Güncelleme: 10:26
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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ilıdağ Mahallesi sakinlerinden gelen talep doğrultusunda mahalleye ATM kurulması için bir banka ile protokol imzaladı.

Köşk'ün en kalabalık mahallelerden biri olan Ilıdağ Mahallesi'nde zamanlarının genelini arazilerinde ve hayvanlarıyla geçirerek geriye kalan kısıtlı zaman diliminde ilçe merkezine gidemeyen vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen Belediye Başkanı Nuri Güler, banka yetkilileriyle görüşerek mahalleye ATM cihazı kurulması için düğmeye bastı. ATM'nin bir an önce mahalleye kurulması için yer tahsisi yapan ve banka yetkilileriyle protokol imzalayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Sezon boyunca yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan Ilıdağlı hemşehrilerimiz, kısıtlı zaman diliminde bankacılık işlemlerini yapmak için ilçe merkezimize gelmekte zorlandıklarını ifade ederek mahallemize bir ATM cihazı kurulması yönünde taleplerini bize ilettiler. Banka yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda Köşk Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaparak, Ilıdağ mahallemize ATM cihazı kurulması için bedelsiz yer tahsisimizi gerçekleştirdik ve bugünde protokolümüzü imzaladık. Mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köşk'te Ilıdağ Mahallesi'ne ATM Kuruluyor - Son Dakika

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