KOSKEM 3 haftada 201 hayat kurtardı - Son Dakika
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KOSKEM 3 haftada 201 hayat kurtardı

KOSKEM 3 haftada 201 hayat kurtardı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKEM ekipleri, 2-23 Ağustos tarihleri arasında sahillerde 201 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Sezon başından bu yana toplam kurtarma sayısı 473'e ulaştı. En yoğun müdahaleler Kandıra'daki Cebeci ve Kumcağız sahillerinde gerçekleşti.

Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, deniz sezonunun yoğun günlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, üç haftada 201 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtarırken, sezon başından bu yana gerçekleştirilen kurtarma sayısı 473'e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), vatandaşların denizin keyfini güvenli şekilde çıkarabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kocaeli genelinde 14 farklı sahilde görev yapan ekiplerde 58 cankurtaran-itfaiye personeli ile 96 STK ve gönüllü görev alıyor. Ekipler, özellikle yoğunluğun arttığı bölgelerde gün boyunca sahilleri gözetim altında tutarak boğulma vakalarına karşı 7/24 teyakkuz halinde görev yapıyor.

3 haftada 201 kişi kurtarıldı

KOSKEM ekipleri, 2-23 Ağustos tarihleri arasındaki üç haftalık dönemde görev sahalarında toplam 201 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. En fazla müdahale Kandıra sahillerinde gerçekleşti. Bu süreçte Cebeci'de 89, Kumcağız'da 71, Kerpe'de 13 ve Bağırganlı'da 3 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Darıca'daki Bayramoğlu Halk Plajı'nda ise 25 kişiye müdahale edildi. Böylelikle üç haftalık süreçte görev sahalarında gerçekleştirilen kurtarma sayısı 201 olarak kayıtlara geçti.

Son bir haftada 50 kurtarma

17-23 Ağustos tarihlerini kapsayan son haftada da KOSKEM ekiplerinin sahillerdeki yoğun mesaisi devam etti. Bir haftalık süreçte toplam 50 kişi boğulma tehlikesinden kurtarıldı. Kurtarmaların 27'si Kumcağız, 19'u Cebeci, 4'ü ise Bayramoğlu Halk Plajı'nda gerçekleştirildi. Son haftada gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarının özellikle Kandıra'nın yoğun ilgi gören Cebeci ve Kumcağız sahillerinde yoğunlaşması dikkat çekti.

KOSKEM ekiplerinin yaz sezonunun başlamasından bu yana gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarında ise toplam sayı 473'e ulaştı.

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Kandıra, Ağustos, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KOSKEM 3 haftada 201 hayat kurtardı - Son Dakika

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