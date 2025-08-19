KOSKEM Ekipleri Yaz Sezonunda 110 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı - Son Dakika
KOSKEM Ekipleri Yaz Sezonunda 110 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

19.08.2025 09:43  Güncelleme: 09:44
Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 11-17 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 110 kişiyi kurtardı. Yaz sezonu boyunca 1492 kişiyi kurtaran ekipler, vatandaşları çeken akıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 11-17 Ağustos tarihleri arasında sahillerde boğulma tehlikesi geçiren 110 kişiyi kurtardı.

KOSKEM cankurtaranları, yaz sezonu boyunca Kocaeli sahillerinde vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 11-17 Ağustos haftasında Kandıra'nın yoğun ilgi gören Cebeci, Kumcağız, Kerpe, Kovanağzı, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Koyu halk plajları ile Darıca ve Karamürsel'deki sahil bölgelerinde 110 boğulma vakasına müdahale etti.

En çok kurtarma operasyonu 40 kişiyle Kumcağız'da yapılırken, Cebeci'de 21 ve Kerpe'de 12 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Diğer kurtarma vakaları ise Seyrek (8), Kovanağzı (7), Bağırganlı (4), Bayramoğlu (4), Ereğli Kumyalı (2) ve Miço Koyu (1) şeklinde kayıtlara geçti.

KOSKEM ekipleri, boğulma vakalarının yanı sıra sahillerde meydana gelen çeşitli sağlık sorunlarına yönelik 11 kişiye de ambulans ve ilk yardım desteği sağladı.

15 Haziran'da başlayan yaz sezonundan bu yana KOSKEM'in kurtardığı kişi sayısı toplamda 1492'ye ulaştı.

Yetkililer, vatandaşları özellikle rüzgarlı havalarda oluşan ve "rip" olarak adlandırılan çeken akıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, olumsuz hava ve deniz şartlarında ve cankurtaran hizmeti verilmeyen bölgelerde denize girilmemesi gerektiğini vurguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

