Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular - Son Dakika
Üye Girişi

Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular

21.05.2022 16:55
Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Uni Uçuş Günleri"nde Bursa ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden havacılık toplulukları, Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde gökyüzünü şenlendirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Uni Uçuş Günleri"nde Bursa ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden havacılık toplulukları, Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde gökyüzünü şenlendirdi. Tekli ve ikili serbest yamaç paraşütü uçuşlarının yanı sıra makyaj yapıp kostüm giyerek uçuş yapan pilotlar da, iniş yaptıktan sonra koreografi sergiledi.

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu iş birliğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği "Uni Uçuş Günleri" başladı. 20-22 Mayıs tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde gerçekleştirilen festivale Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Denizli gibi 10 farklı kentte yer alan üniversitelerin havacılık topluluklarının üyeleri katıldı. Katılımcılar, festival alanında çadır kurup kamp yapma fırsatı buldu. Sabah erken saatlerden itibaren uçuşların yapıldığı festivalde, toplam 160 yamaç paraşütçüsü, Gölyazı ve Uluabat Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı uçuş gerçekleştirdi. Paraşütçülere, zaman zaman leylekler de eşlik etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, festival alanına gelerek, uçuşları ilgiyle izledi. Festivalde yer alan Bursa Model Uçak Kulübü üyeleri de, model uçaklarla akrobasi gösterileri gerçekleştirdi. Adrenalin ve eğlencenin bol olduğu festivalde, tekli ve ikili serbest yamaç paraşüt uçuşlarının yanı sıra kostümlü uçuş yarışması da düzenlendi. Özenle makyajlarını yapıp film ve çeşitli karakterlere bürünen yarışmacılar, gökyüzünden paraşütleriyle süzüldü. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada kostümlü pilotlar, iniş yaptıkları noktada bir de koreografi sergiledi. Renkli anların yaşandığı yarışmada jüri, kostüm ve koreografileri değerlendirerek, yarışmacılara oy verdi. DenDen grubunun konseri ile devam edecek olan Uni Uçuş Günleri, üçüncü gününde yapılacak serbest uçuşlar ve ödül töreninin ardından sona erecek. - BURSA

Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular
Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular
Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular
Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular
Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular
Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular

YORUMLAR
500
Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi Osmangazili atletlerden büyük başarı Osmangazili atletlerden büyük başarı
Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Havacılık, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:00:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement