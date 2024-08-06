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Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da evlerinin yanındaki odunluk deposunda kovalar içerisinde kenevir yetiştiren iki şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Döger beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. ve E.S., isimli şahısların beldedeki evlerinde kenevir yetiştirdiği yönünde bilgi alan Jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda evin odunluk deposu olarak kullanılan bölümünde kovalar içerisinde 45 kök keneviri ile birlikte 20 gram esrar, tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.