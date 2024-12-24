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Köy Çocuklarına Kış Yardımı

Köy Çocuklarına Kış Yardımı

Ağrı'da çocuklar için düzenlenen etkinlikte kışlık giysi ve keyifli aktiviteler sunuldu.

24.12.2024 09:29
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Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Ağrı'da faaliyet gösteren bir güzellik salonu, merkeze bağlı Karaboğa köyünde unutulmaz bir yardım etkinliğine imza attı. Proje kapsamında köy okulundaki çocuklara kışlık mont ve bot gibi temel ihtiyaçlar hediye edilirken, çeşitli sürprizlerle çocukların yüzleri güldürüldü.

Havaların soğumasıyla birlikte köy çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçen gönüllü ekip, dernek ve güzellik salonu işletmecisi Yaren Polat'ın iş birliğiyle hem ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzattı hem de onlara keyifli bir gün yaşattı. Çocuklar için düzenlenen etkinlikte saç kesimi, örgü ve taç tasarımı gibi kuaförlük hizmetleri sunulurken, gönüllüler çocuklara waffle hazırlayarak küçük ama anlamlı mutluluklar armağan etti.

"Çocukların yüzündeki tebessüm en büyük kazancımız" diyen güzellik salonu işletmecisi Yaren Polat, projeye duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Kış mevsimiyle birlikte köy okullarında okuyan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için dernekle el ele verdik. Çocuklarımıza mont, bot gibi temel ihtiyaçlarını ulaştırdık. Ayrıca kendi mesleğimden gelen kuaförlük becerilerimi kullanarak saç kesimi, örgü ve taç tasarımı gibi etkinlikler yaptık. Onların yüzündeki tebessüm en büyük mutluluğumuz. Herkesin, özellikle köy okullarındaki çocuklara destek olması gerektiğine inanıyorum."

"Yardımlar sürekli olmalı"

Projede gönüllü olarak yer alan Yeşim Temel ise yardımların bir seferlik olmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu projeyle çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ancak ihtiyaçlar sürekli ve bu yardımların devam etmesi gerekiyor. Çocukların sadece fiziksel ihtiyaçlarını değil, gönüllerini de hoş etmek istedik. Onlara saç kesimi ve örgü gibi hizmetler sunarak ufak mutluluklar yaşattık. Bu tür projelere herkesin destek vermesi gerektiğine inanıyoruz."

Çocuklardan ve velilerden teşekkür

Proje sayesinde bot ve mont sahibi olan çocuklar, yaşadıkları mutluluğu dile getirirken köydeki veliler de bu anlamlı yardımlar için derneğe ve güzellik salonu ekibine teşekkür etti. Veliler, bu tür projelerin devam etmesini temenni ederken, gönüllüler toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade etti.

Ağrı'da gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikle sadece çocukların ihtiyaçları karşılanmakla kalmayıp onlara unutamayacakları bir gün de yaşatıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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