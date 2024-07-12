Köy İmamı, Cami Kapısına İlginç Bir Tabela Astı - Son Dakika
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Yerel

Köy İmamı, Cami Kapısına İlginç Bir Tabela Astı

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Sobuca Mahallesi'nde görev yapan köy imamı, namazın önemine değinmesine rağmen cemaatten beklediği geri dönüşü alamayınca caminin kapısına ilginç bir tabela astı. Tabeladaki yazıyı okuyanlar namazın önemini kavrayarak, namazlarına daha çok dikkat etmeye başladı.

12.07.2024 17:30
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Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Sobuca Mahallesi'nde görev yapan köy imamı, hutbe ve vaazlarında namazın önemine değinmesine rağmen cemaatten beklediği geri dönüşü alamayınca caminin kapısına ilginç bir tabela astı. Sadece köylülerin değil yoldan gelip geçenlerin de dikkatini çeken tabeladaki yazıyı okuyanlar namazın önemini kavrarken, tabela sayesinde namazına dikkat edenlerin sayısının arttığı öğrenildi.

Temizliği ve çevre düzenlemesi ile bölgenin en güzel camilerinden biri olan Koçarlı- Söke yolu üzerinde bulunan ya bağlı Koçarlı ilçesine bağlı Sobuca Mahallesi'nin camisi son günlerde güzelliği kadar kapısına asılan ilginç bir nasihatle dikkat çekiyor. Cami İmamı Muhlis Sağöz tarafından kapıya asılan tabelada "Namazın kılınmadan, namazını kıl" yazısı yer alıyor. Cami cemaatinin artması, gençlere cami ve namaz alışkanlığının kazandırılması için asılan yazıyı gören pek çok kişinin namazlarına daha çok dikkat ettiği öğrenildi.

İmamlarından memnun olduklarını ve görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirten Köy Muhtarı Ali İhsan Meydan, "Dinimiz İslam'da namazın yeri başka. İmamımız namazla ilgili sürekli vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Elbette vaaz ve nasihatin faydası var ama cami kapısına astığı bir cümlelik bu yazı daha çok dikkat çekti. Hepimiz Müslümanız. Ancak pek çoğumuzun namaz konusunda hassasiyeti zayıf. Bu yazıyı okuyan herkes adeta kendine geliyor. Hatta yoldan gelip geçerken yazıyı görüp namazını eda edenlerin sayısı bile artmaya başladı" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köy İmamı, Cami Kapısına İlginç Bir Tabela Astı - Son Dakika

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