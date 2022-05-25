Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor - Son Dakika
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Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor

25.05.2022 21:21

Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor 'Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Diyarbakır'da 100 köy okulunun kütüphane ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmaya devam ederken Türkiye'nin en büyük köy okulu kütüphanesine kitap...

Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor

DİYARBAKIR - 'Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Diyarbakır'da 100 köy okulunun kütüphane ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmaya devam ederken Türkiye'nin en büyük köy okulu kütüphanesine kitap desteği bekleniyor.

Diyarbakırlı yazar ve şair Devran Sinanoğlu, Türkiye'nin en büyük köy okulu kütüphanesi projesini hayata koydu. Hazırlıkları tamamlanan Tellikaya köyünde Hacı Mustafa Akyıl ilk ve ortaokulunda Şehit Astsubay Cengiz Tokur adına kurulan köy okulu kütüphanesine kitap desteği istedi. Yazar Sinanoğlu, 'Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde şu ana kadar 96 köy okuluna 86 bin 930 kitap ve 3 bin 22 tane başta çanta olmak üzere defter, kalem, silgi gibi kırtasiye ürünlerini ulaştırdı.

"Kesinlikle para kabul etmiyoruz, kitap bekliyoruz"

Tellikaya köyünde başlattıkları 'Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız' çerçevesinde Türkiye'nin en büyük köy okulu kütüphanesini kurmayı amaçladıklarını ifade eden Sinanoğlu, " 5 bin kitaba ulaşabildik, fakat kütüphanemizin kapasitesi 12 bin. Bu da Türkiye'de bir ilki barındırıyor. Bunun dışında bir yıl içerisinde 100 köy okuluna 100 bin kitap hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, yardımseverr ve kitapseverlerden kitap bekliyoruz. Tellikaya köyümüz taşımalı okul, 25 köyden taşımalı öğrenci geliyor. Bu çocuklarımızın seslerine nefes olmak için yardım bekliyoruz. Kesinlikle para kabul etmiyoruz, kitap bekliyoruz. Amacımız, bu projeyi 81 ile yaymak. Şimdiden yardımseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor
Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor
Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor
Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Kitap, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor - Son Dakika


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